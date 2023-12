Serie C 2023/2024: la Casertana batte il Foggia, il Taranto vince a Potenza

La Casertana batte il Foggia 2-1 e vola al terzo posto nel Girone C di Serie C. La prima frazione di gioco è di fatto un monologo della squadra di casa. Al 5′ Proietti pesca in area Montalto che col mancino sceglie la potenza e scheggia la traversa. Quattro minuti dopo altra occasione. Anastasio supera Riccardi in dribbling, rientra sul destro e calcia: palla sull’esterno della rete. Al 18′ ci prova anche Tavernelli che si libera per il tiro e lo prova, ma Nobile in qualche modo risponde presente in tuffo. La nebbia dei fumogeni accompagna il gol del vantaggio dei padroni di casa al 26′: una respinta corta di Nobile favorisce il tap-in di Montalto, che da due passi anticipa Riccardi e deposita in rete. Al 38′ arriva il raddoppio: Curcio sfrutta un rinvio sbilenco di Garattoni e lascia partire un sinistro che non lascia scampo al portiere avversario.

Nel recupero del primo tempo la Casertana sfiora anche il 3-0. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Anastasio fa da sponda di testa per Sciacca che da zero metri calcia alto. Le due squadre vanno negli spogliatoi sul 2-0, ma tornano a giocare quasi 45 minuti dopo a causa di alcuni incidenti tra tifoserie. La polizia entra in campo per ristabilire l’ordine e alle 22:25 si riprende. La prima occasione è del Foggia con Frigerio, ma Ventura riesce a murarlo. La seconda frazione scorre via con ritmi piuttosto bassi, ma nel finale gli ospiti accorciano le distanze con la rete di Schenetti, prima di rimanere in 10 uomini nel recupero per l’espulsione di Riccardi. Fa festa dunque la Casertana che si può godere i piani alti della classifica.

Nelle altre gare del lunedì, il Sorrento ha battuto 2-0 il Latina grazie alle reti di Martignago (13′) e Ravasio (74′). Vittoria per 3-1 del Giugliano sul Monopoli: in rete Ciuferri (15′), Sorrentino (20′) e Giorgione (39′). Inutile il gol di Hamlili nel finale. Successo prezioso per il Taranto che supera 2-1 il Potenza con la doppietta di Kanoute (2′ e 65′).