Atalanta, Gasperini: “Partita brutta, è una questione di mentalità”

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha analizzato ai microfoni di DAZN la sconfitta esterna per 3-0 sul campo del Torino: “Ci sarà tempo per analizzare questa partita, al termine di una prestazione veramente brutta anche se condizionata chiaramente da assenze in un solo reparto. In questo momento non tutta la squadra sta mantenendo lo stesso spirito e mentalità. Non bisogna comunque cancellare tutto, ma alcuni giocatori restano di grande esempio in campo, mentre altri fanno ancora fatica a capire la mentalità di questo gruppo. Si tratta di un problema di carattere e di indole, che tutti i giocatori hanno l’una diversa dall’altra“.

Gasperini ha poi proseguito parlando anche di De Ketelaere: “In questo momento gli manca un po’ di forma, ma in certi momenti è stato bravo nei movimenti e ha avuto anche una buona occasione da gol. Può certamente crescere, ma sicuramente ha delle qualità da esprimere“. Il tecnico orobico ha aggiunto: “Il Torino ha fatto una buona gara, ma si trattava di una sfida alla nostra portata chiusa da un rigore che non può essere concesso così, marcando a zona e facendo un fallo ingenuo“. Infine una battuta finale su Zapata: “Lo conosciamo bene, ha fatto una buona partita, anche se avrei fatto a meno del suo gol nel finale“.