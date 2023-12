Torino, Juric: “Primo tempo eccellente, non meritavamo di perdere”

L’allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato in seguito alla sconfitta 1-0 sul campo della Fiorentina: “Il primo tempo è stato eccellente, con il grande neo di non aver fatto gol, il secondo è stata una battaglia con loro che lanciavano la palla su Kouame senza però mai tirare e noi non abbiamo rischiato. Sul gol ho visto pochissima cattiveria, pochissima voglia di respingere un cross innocuo. Non meritavamo di perdere“. Il tecnico granata ha poi proseguito: “Siamo stati superiori per lunghi tratti e abbiamo messo in grandissima difficoltà i viola ma dobbiamo fare gol. Abbiamo sbagliato tante volte l’ultimo passaggio. Senza l’errore di Tameze i nostri avversari non avrebbero mai segnato. Loro l’hanno messa sulla cattiveria e hanno trovato il gol alla fine. Una sconfitta non meritata, però alla fine ha deciso un episodio. Non sono soddisfatto di chi è entrato a gara in corsa, sul gol dovevamo difendere meglio. Ci è mancata qualità, in generale mi aspettavo qualcosa in più, i cambi erano obbligati ma sulla rete subita abbiamo sbagliato con due giocatori freschi“.

Infine Juric ha concluso: “Mi dispiace che la squadra è giusta da due-tre mesi, oggi a Firenze ha fatto benissimo ma ci manca un pezzo. Forse ci manca qualità nell’area di rigore avversaria. Crediamo in quello che facciamo, ma manchiamo nei particolari. Abbiamo regalato le sconfitte contro Bologna e Fiorentina anche se i giocatori stanno dando il massimo. Vlasic? Ha preso una brutta botta, eravamo alla fine mentre Tameze soffriva lì dietro e abbiamo messo Djidji“.