Monza, Palladino: “Pareggio meritato, tutti hanno dato il meglio”

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino parla ai microfoni di DAZN della partita contro il Napoli, finita 0-0: “Il pareggio complessivamente è meritato, contro un Napoli fortissimo: non era facile venire qui a fare questa partita. Sono felice perché i ragazzi meritano tante soddisfazioni. Ho visto una squadra che ci teneva a far bene oggi, venendo qui a giocarsi una partita solida e caratterizzata da una grande fase difensiva. Tutto questo non era semplice, ma ho ricevuto risposte positive da tutti. L’anno scorso abbiamo chiuso il girone d’andata a ventidue punti, adesso siamo a ventidue punti con una partita in meno. Un percorso questo che ci rende fieri. I cambi? Io dò a tutti le occasioni per mettersi in mostra e fare bene, poi spetta ai giocatori sfruttarla. Machin, Birindelli, Colpani e anche Cittadini sono entrati bene, sono felice per loro. Purtroppo abbiamo spesso sbagliato l’ultima scelta in fase offensiva, anche in ripartenza, ma tutti hanno dato il meglio e sono molto soddisfatto. Pessina? Io da calciatore ho sbagliato dei rigori, solo chi li calcia può sbagliarli. Matteo non deve assolutamente preoccuparsi, voglio sottolineare che il gruppo ha reagito bene a questo episodio negativo continuando a giocare e difendersi. Futuro? Sono in scadenza a giugno ma per adesso non mi interessa ciò, perché sono concentrato sul Monza e sul nostro percorso di crescita”.