Napoli-Monza, Mazzarri si sfoga: “Fate vedere le immagini, Kvaratskhelia viene martoriato”

“Perché mi devi parlare dell’annata in cui non c’ero? Parliamo della partita di oggi. Sei palle gol davanti al portiere. Cominciamo a far vedere quello che è successo con Kvaratskhelia per cui sono stato espulso e Osimhen contro la Juventus? E’ un continuo provocarlo, fate vedere le cose. Osimhen viene martoriato, gli altri non vengono ammoniti. I punti poi si perdono, al di là dei nostri demeriti. Ogni tanto parliamo di cose più veritiere”. Lo ha detto Walter Mazzarri dopo la partita contro il Monza in cui il suo Napoli ha fatto un nuovo passaggio a vuoto: “La classifica non la guardo, il mio mestiere è fare l’allenatore, purtroppo oggi ci è mancato il gol”. Poi la polemica arbitrale: “Sono stato espulso ingiustamente perché mi sono lamentato del fatto che martoriano Kvaratskhelia, a questo ragazzo gliene fanno di tutti i colori, non lo fanno più giocare e non ci sono ammonizioni. Vedo delle cose strane con tutta la tecnologia che c’è”.