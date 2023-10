Torino, Juric: “Non siamo riusciti a segnare, il derby contro la Juve sarà una gara dura”

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN subito dopo il pareggio a reti bianche c0ntro l’Hellas Verona: “Abbiamo avuto due occasioni nel primo tempo, nella ripresa abbiamo attaccato in continuazione. La prestazione c’è stata, ma non siamo riusciti a far gol, ma questo campionato è una battaglia, è difficile giocare contro tutte le squadre“.

Juric ha poi aggiunto: “Se ho pensato anche al derby? No, a volte faccio scelte in base agli allenamenti, come fatto questa sera. Zapata? Oggi lo abbiamo cercato tantissimo, siamo molto soddisfatti di lui. Il pubblico è sempre stato spettacolare, quando si creano aspettative non giuste c’è qualche problema. La curva è sempre stata con noi, ci hanno sempre dato grande appoggio“. Poi un pensiero sul derby della Mole contro la Juventus: “Il derby sarà sempre una gara dura e tosta. È il terzo anno dunque vorrei crescere e migliorare, speriamo di vincere e far contenti tutti. Vedo tante cose positive, tante negative, di sicuro noi vogliamo mettercela tutta“.