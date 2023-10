FANTACALCIO – Fiorentina-Cagliari: autogol di Dossena o Wieteska? La decisione della Lega

La Fiorentina trova il gol del raddoppio. Nel match contro il Cagliari, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, i ragazzi di Vincenzo Italiano coronano un avvio di partita da sogno e riescano a segnare anche la rete del 2-0. Kayode scappa via sulla destra, mette dentro un cross insidioso ed in scivolata un difensore del Cagliari, nel tentativo di anticipare Beltran, si mette la palla in porta e sigla l’autogol del 2-0. Le immagini sono chiare, è Dossena l’autore dell’autogol che anticipa anche Wieteska. Per chi ce l’ha al fantacalcio è dunque un -3.