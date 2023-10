Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di lunedì 2 ottobre 2023. Giornata dedicata principalmente al calcio, con i tre posticipi della settima giornata di Serie A (Sassuolo-Monza, Torino-Verona e Fiorentina-Cagliari) e quelli di Serie C. Spazio anche al tennis con i tornei di Pechino (maschile e femminile) e Astana (solo maschile).