Torino, Cairo: “Nel derby contro la Juve servirà la testa giusta”

Al termine del pareggio a reti bianche contro il Verona, il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Con il Verona era è stata una gara difficile, abbiamo avuto buone occasioni per segnare: ora pensiamo al derby, deve esserci la testa giusta“. Poi sui singoli: “Mi è piaciuto molto Sazonov, ora vediamo se riusciremo a recuperarlo, ma c’è Tameze che è una garanzia. Buongiorno? È inevitabile, è un’assenza importante“. Il campo del Grande Torino continua ad essere in condizioni disastrose, ma Cairo assicura: “Si è beccato una malattia e non si poteva intervenire, ma in settimana lo sistemiamo e abbiamo dovuto aspettare perché la malattia ha dato problemi“.