Probabili formazioni Inter-Benfica: seconda giornata Champions League 2023/2024

Le probabili formazioni di Inter-Benfica, match della seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 3 ottobre nella cornice dello stadio San Siro. La squadra portoghese – rimasta imbattuta nella scorsa stagione nella fase a gironi – è reduce dalla sconfitta interna per 2-0 col Salisburgo dopo l’espulsione di António Silva. Anche l’Inter vuole ripartire. Il ko interno con il Sassuolo fa male e Simone Inzaghi vuole una ripartenza immediata in un girone abbordabile per i nerazzurri. L’Inter ha segnato esattamente 200 gol in Champions League, dalla fase a gironi alla finale e ora vuole infrangere il muro. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky oltre che in chiaro su Canale 5. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

INTER – Frattesi è in dubbio. Out Sensi, Arnautovic e Cuadrado. Lautaro e Thuram chiamati agli straordinari. Darmian e Dimarco sulle fasce. Barella, Calhanogliu e Mkhitaryan pronti a centrocampo.

BENFICA – Squalificato Antonio Silva. Morato pronto in difesa. Kokcu, Joao Neves e Joao Mario a centrocampo.

Le probabili formazioni di Inter-Benfica

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Sensi, Arnautovic, Cuadrado, Frattesi (in dubbio)

Squalificati: –

Benfica (4-3-3): Trubin; Bah, Morato, Otamendi, Aursnes; Kokcu, Joao Neves, Joao Mario; Rafa Silva, Di Maria, Musa

Ballottaggi: –

Indisponibili: Jurasek, Bernat, Guedes

Squalificati: Antonio Silva