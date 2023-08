Serie A 2023/2024: la classifica dei pali e delle traverse colpite e subite

La classifica aggiornata dei pali e delle traverse colpite e subite nella Serie A 2023/2024. Grande attesa per il massimo campionato italiano, che si apre sabato 19 agosto. Poi il via alla cavalcata fino a maggio 2024. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale sulla situazione dei pali e delle traverse colpite in Serie A da ciascuna squadra. Juventus, Roma e Inter nella scorsa stagione furono le squadre ad aver colpito il maggior numero di pali e traverse. Quale sarà la squadra più sfortunata quest’anno? Scopriamolo insieme.

CLASSIFICA RIGORI A FAVORE

CLASSIFICA VAR A FAVORE

RISULTATI E CLASSIFICA

CLASSIFICA PALI A FAVORE 2023/2024

Atalanta 0

Bologna 0

Cagliari 0

Empoli 0

Fiorentina 0

Frosinone 0

Genoa 0

Verona 0

Inter 0

Juventus 0

Lazio 0

Lecce 0

Milan 0

Monza 0

Napoli 0

Roma 0

Salernitana 0

Sassuolo 0

Torino 0

Udinese 0

CLASSIFICA PALI CONTRO 2023/2024

Atalanta 0

Bologna 0

Cagliari 0

Empoli 0

Fiorentina 0

Frosinone 0

Genoa 0

Verona 0

Inter 0

Juventus 0

Lazio 0

Lecce 0

Milan 0

Monza 0

Napoli 0

Roma 0

Salernitana 0

Sassuolo 0

Torino 0

Udinese 0