Serie A 2023/2024, Var: tutti gli episodi a favore e contro

Riparte la Serie A 2023/2024 e dalla sala di Lissone il Var è ancora protagonista nel tentativo di aiutare gli arbitri italiani a prendere le decisioni più corrette in campo. Anche quest’anno, infatti, l’Aia si avvale della tecnologia e i colleghi al monitor potranno intervenire e richiamare i fischietti a una on field review o far mutare le decisioni se vi sono di mezzo criteri geometrici come quello del fuorigioco. Si riuscirà a far meglio dello scorso anno? Sportface.it vi offre, in continuo aggiornamento, una classifica sul numero di decisioni a favore o contro del Var squadra per squadra.

CLASSIFICA RIGORI A FAVORE

CLASSIFICA PALI E TRAVERSE

LA CLASSIFICA 2022/2023

VAR A FAVORE

Atalanta 0

Bologna 0

Cagliari 0

Empoli 0

Fiorentina 0

Frosinone 0

Genoa 0

Inter 0

Juventus 0

Lazio 0

Lecce 0

Milan 0

Monza 0

Napoli 0

Roma 0

Salernitana 0

Sassuolo 0

Torino 0

Udinese 0

Verona 0

VAR A SFAVORE

Atalanta 0

Bologna 0

Cagliari 0

Empoli 0

Fiorentina 0

Frosinone 0

Genoa 0

Inter 0

Juventus 0

Lazio 0

Lecce 0

Milan 0

Monza 0

Napoli 0

Roma 0

Salernitana 0

Sassuolo 0

Torino 0

Udinese 0

Verona 0