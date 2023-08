Serie A 2023/2024: rigori a favore e contro, ecco la classifica

La classifica aggiornata dei calci di rigore a favore e contro della Serie A 2023/2024. Nell’ultima stagione sono state Sassuolo, Napoli e Roma quelle ad aver beneficiato di più tiri dagli undici metri (10), ma nessuna delle tre è stata infallibile: un errore per i neroverdi, due per i partenopei e tre per i giallorossi. Segue la Lazio a quota 8 con due errori. Poi l’Atalanta a 7. Juventus a 6, Inter e Milan a 5. Salernitana e Sampdoria quelle che invece si sono viste fischiare più rigori contro.

La formazione blucerchiata ora è in Serie B e al suo posto c’è il Genoa di uno che dal dischetto è stato un maestro: Alberto Gilardino. Nella scorsa stagione, pochissimi rigori in casa Verona: uno fischiato a favore, tre fischiati contro. Sarà così anche quest’anno? Scopriamolo insieme a partire dalla prima giornata fino alla trentottesima. Grande curiosità per vivere un campionato combattutissimo. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti relativi alla classifica dei calci di rigore a favore e contro.

CLASSIFICA PALI E TRAVERSE

CLASSIFICA VAR A FAVORE

RISULTATI E CLASSIFICA

CLASSIFICA RIGORI A FAVORE 2023/2024

Atalanta 0

Bologna 0

Cagliari 0

Empoli 0

Fiorentina 0

Frosinone 0

Genoa 0

Verona 0

Inter 0

Juventus 0

Lazio 0

Lecce 0

Milan 0

Monza 0

Napoli 0

Roma 0

Salernitana 0

Sassuolo 0

Torino 0

Udinese 0

CLASSIFICA RIGORI CONTRO 2023/2024

Atalanta 0

Bologna 0

Cagliari 0

Empoli 0

Fiorentina 0

Frosinone 0

Genoa 0

Verona 0

Inter 0

Juventus 0

Lazio 0

Lecce 0

Milan 0

Monza 0

Napoli 0

Roma 0

Salernitana 0

Sassuolo 0

Torino 0

Udinese 0