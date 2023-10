San Siro, nuova delibera del Comune di Milano: obiettivo evitare il trasloco di Inter e Milan

La Giunta Comunale di Milano ha emanato una nuova delibera per evitare il trasloco di Milan e Inter in due stadi di loro proprietà, da costruire rispettivamente a San Donato e a Rozzano. L’obiettivo del sindaco Sala è quello di togliere il vincolo della Soprintendenza su San Siro, in modo da convincere le due squadre a non costruire il nuovo stadio altrove. Il Comune infatti non vuole che il Meazza un monumento inutilizzato e sta cercando di mettere i due club nelle condizioni di costruire lì vicino un nuovo impianto. In particolare si tratta di un ricorso al Tar per chiedere e ottenere l’annullamento del parere positivo della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, e della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia relativamente alla sussistenza dell’interesse culturale per il secondo anello dello stadio di San Siro.