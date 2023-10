Caso scommesse, El Shaarawy passa alle vie legali: querela per Corona e Striscia La Notizia

L’attaccante della Roma, Stephan El Shaarawy, ha deciso di passare alle vie legali. In seguito alle accuse da parte di Fabrizio Corona di essere invischiato nel caso scommesse, il giocatore giallorosso, tramite i suoi avvocati Matteo Uslenghi e Federico Venturi Ferriolo di LCA Studio Legale, ha depositato una querela contro l’ex re dei paparazzi e Striscia la notizia alla Procura di Milano. Ecco la nota: “Benché sia poco incline a espormi pubblicamente, la mia reazione non può che essere fermissima. Quella che è avvenuta è stata, senza mezzi termini, un’operazione infamante e, cosa ancora peggiore, chirurgicamente orchestrata: a tutela mia, della società a cui sono legato e, in definitiva del calcio italiano, i suoi autori devono senz’altro risponderne ed essere distolti da eventuali analoghe iniziative”.