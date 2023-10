Europei 2032, il sindaco di Genova: “Ristruttureremo il Ferraris per essere selezionati”

Durante l’evento “L’alfabeto del futuro”, è stato intervistato il sindaco di Genova, Marco Bucci. Il sindaco ha parlato dell’intenzione di ristrutturare lo stadio Ferraris al fine di essere una delle città italiane che ospiteranno gli europei di calcio. Infatti, nel 2032, l’Europeo sarà disputato in Italia e Turchia. Genova è una delle 10 città italiane in lista per ospitare la manifestazione, ma a causa della disputa della competizione in concomitanza con la Turchia, l’elenco è dimezzato della metà. Queste le parole di Bucci: “Abbiamo un programma di investimento di 80 Milioni. Stiamo parlando con Genova e Sampdoria per organizzare gli investimenti, sicuramente lo stadio sarà ristrutturato. Sarà uno stadio moderno, all’avanguardia. Avrà tutti i servizi che necessitano eventi come questo”.