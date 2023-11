Salernitana-Napoli, Rudi Garcia oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Il Napoli, dopo essere stato autore di un grandissimo secondo tempo al Maradona contro il Milan, vuole riprendere il feeling con la vittoria per avvicinarsi quantomeno alla zona Champions. Per farlo bisognerà battere nel derby campano la Salernitana di Pippo Inzaghi, fresca del passaggio del turno in Coppa Italia contro la Sampdoria. Il tecnico del club partenopeo Rudi Garcia alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di venerdì 3 novembre alle ore 13:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

