Basket, lutto in USA: morti Bob Knight e Walter Davis

di Mattia Zucchiatti 9

Lutto nel basket statunitense. A poche ore di distanza sono morti due grandi nomi della pallacanestro a stelle e strisce: coach Bob Knight, leggendario allenatore delle squadre di college, e Walter Davis, leader e top scorer di tutti i tempi per i Phoenix Suns in NBA e oro alle Olimpiadi nel 1976. Bob Knight aveva 83 anni ed ha guidato gli Stati Uniti nel 1984 ai Giochi di Los Angeles. Ha allenato, tra gli altri, star assolute come Michael Jordan e Patrick Ewing. Walter Davis invece aveva 69 anni. “Abbiamo il cuore spezzato dalla morte della leggenda dei Soli Walter Davis, top scorer di tutti i tempi della franchigia”, hanno scritto i Suns in una nota.