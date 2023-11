LIVE – Salernitana-Napoli, Rudi Garcia in conferenza stampa (DIRETTA)

Il Napoli, dopo essere stato autore di un grandissimo secondo tempo al Maradona contro il Milan, vuole riprendere il feeling con la vittoria per avvicinarsi quantomeno alla zona Champions. Per farlo bisognerà battere nel derby campano la Salernitana di Pippo Inzaghi, fresca del passaggio del turno in Coppa Italia contro la Sampdoria. Rudi Garcia parlerà alle 13.30 di venerdì 3 novembre per far capire e dare dettaglio in più su quali saranno le mosse in vista della Salernitana.

