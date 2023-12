Roma-Napoli oggi in tv, Serie A 2023/2024: orario e diretta streaming

La diciassettesima giornata della Serie A 2023/2024 si chiude con Roma-Napoli, vero e proprio big match e scontro diretto per il quarto posto. All’Olimpico, con calcio d’inizio alle ore 20:45, si sfidano i giallorossi di Josè Mourinho e gli azzurri campioni d’Italia in carica di Walter Mazzarri. Una partita assolutamente da non perdere, con il Napoli che cerca continuità di risultati e il riscatto dopo l’amarissimo 0-4 subito dal Frosinone in Coppa Italia. La Roma invece vuole sfruttare il fattore campo per superare in classifica proprio i partenopei.

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva da Dazn, con gli appassionati che potranno vedere la partita sia sulla piattaforma streaming che in diretta tv sul canale Zona Dazn di Sky, previa attivazione dell’offerta riservata agli abbonati della piattaforma satellitare.

ROMA-NAPOLI OGGI IN TV: I TELECRONISTI