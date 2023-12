Sestri Levante-Arezzo, oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sestri Levante-Arezzo, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Scontro salvezza anche nel Girone B fra Sestri Levante ed Arezzo e con una classifica che per entrmabe non può far dormire sonni abbastanza tranquilli, visti rispettivamente il diciassettimo posto e il dodicesimo. Chi si ferma rischia di imcombere in problemi futuri. Match che partirà dalla 18.30 di sabato 23 dicembre e che sarà in diretta su Sky Sport 258 e NOW.