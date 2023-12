Foggia-Monterosi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Foggia-Monterosi, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Il Foggia sta attraversando un periodo negativo a dir poco con la tredicesima posizione in campionato al momento e la classifica che ci si augurava fosse in un modo totalmente diverso. Il Monterosi cerca invece punti che possano dare speranze legate alla salvezza. Match che partirà dalle 18.3o di sabato 22 dicembre e che sarà in in diretta su Sky Sport 255 e NOW.