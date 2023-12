Roma-Napoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Roma-Napoli, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico big match ma tra deluse: i giallorossi sono scivolati in ottava posizione, gli azzurri fuori dalla zona Champions e con la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia sul groppone, punti pesantissimi in palio. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 23 dicembre.

Roma-Napoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.