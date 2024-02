Basket, Serie A1: Tortona trionfa in casa contro Sassari per 79-62

Tortona incontra Sassari, match terminato 79-62 per la squadra di casa. La partita, valida come anticipo della ventesima giornata di Serie A1, si dimostra molto equilibrata. I padroni di casa ora si preparano per la trasferta a Pistoia, mentre Sassari ospiterà Bologna.

La partita tra le due squadre non inizia nel migliore dei modi. Il cronometro non funziona e gli arbitri sono costretti a rimandare il via di quasi un quarto d’ora. Risolti i problemi tecnici, ecco che è tempo di scendere in campo per il match. L’incontro si dimostra equilibrato fin da subito, con Sassari che trova il vantaggio dopo qualche minuto, senza però avere la possibilità di dare lo strappo. I padroni di casa infatti recuperano e controsorpassano, con la Dinamo che risponde sul finale. Dopo dieci minuti di gioco, il punteggio è di 22-25. Nel secondo quarto, il ritmo di gioco migliora, con Tortona che pareggia e passa avanti per qualche attimo. Sassari riesce a rispondere nonostante i primi momenti di difficoltà e la gara continua ad essere molto combattuta. Si va a riposo in parità sul 37-37. Il terzo quarto vede Tortona portarsi avanti e tentare di prendere il largo. Negli ultimi minuti di gioco, Sassari rimonta fino al pareggio, ma i padroni di casa riescono ad acquisire nuovamente un importante vantaggio. Mancano solo dieci minuti sul campo e il punteggio è di 59-50. Nell’ultimo quarto, Tortona prende il largo. Sassari crolla e non riesce a reggere il ritmo di gioco avversario. La partita termina poi 79-62.