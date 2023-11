Roma, lavoro di scarico a Trigoria: Pellegrini prova il recupero per il derby

La vittoria in extremis sul Lecce ha ridato entusiasmo alla Roma di Josè Mourinho, che si è ritrovata sui campi del centro sportivo di Trigoria per la consueta seduta di scarico post partita. Allenamento in campo per chi è subentrato nella sfida ai salentini, insieme ai giovani, sotto lo sguardo attento dello Special One e di Tiago Pinto.

Defaticamento per tutti gli altri senza appesantire ulteriormente le gambe in una settimana che dirà molto sul futuro della squadra giallorossa. Lo Slavia Praga prima, per blindare definitivamente la qualificazione in Europa League, e il derby poi per rilanciare le proprie ambizioni Champions, saranno infatti un banco di prova importantissimo per la squadra di Mourinho che spera di recuperare qualcuno in vista della stracittadina. Spinazzola e Pellegrini puntano il rientro, più dura invece per Smalling, ancora out e lontano da quella che sembra la definitiva soluzione del problema che sta tenendo l’inglese lontano dal campo.