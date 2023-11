Fiorentina, il figlio di Italiano vittima di insulti al Franchi: era stato scambiato per un tifoso della Juve

In occasione della gara Fiorentina-Juventus si è verificato un brutto episodio sugli spalti dell’Artemio Franchi. Alcuni tifosi viola hanno infatti preso di mira Christian Italiano, figlio del tecnico Vincenzo, scambiandolo per un sostenitore dei bianconeri. A riportarlo è Tuttosport, che non chiarisce cosa abbia scatenato i presenti nella tribuna d’onore – forse il fatto che Italiano junior abbia preso le difese di alcune persone che effettivamente tifavano per la Vecchia Signora – ma parla addirittura di un contatto fisico sfiorato. Fortunatamente dopo pochi minuti è stata riportata la calma, ma sicuramente per il figlio dell’allenatore della Fiorentina, allo stadio insieme alla mamma e alla sorella, non dev’essere stato piacevole rischiare di essere aggredito.