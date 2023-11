Milan, Gazzetta: Ibrahimovic a colloquio con Cardinale in un hotel di Milano

Ore cruciali per il possibile ritorno a Milanello di Zlatan Ibrahimovic, che ha incontrato in un hotel di Milano il patron dei rossoneri, Gerry Cardinale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che ha svelato i dettagli di questo colloquio, il secondo tra i due. L’ex attaccante svedese si è presentato con un cappellino nero, felpa e pantaloni scuri ed ha concesso alcuni selfie ai tifosi presenti. Non ha voluto perdere tempo Cardinale, che non appena è rientrato in Italia ha subito voluto incontrare Ibra, per convincerlo magari a diventare proprio un suo consigliere.

A prescindere dal futuro di Pioli, gli ultimi risultati sottolineano che il Milan ha bisogno di una scossa e Zlatan potrebbe essere l’uomo giusto per risollevare l’ambiente. Al momento si tratta solamente di ipotesi visto che non è stato ancora definito nulla. La Rosea tuttavia sottolinea che “il dialogo per il ritorno in rossonero di Ibrahimovic ha registrato un’accelerata nelle ultime settimane” e lo stesso Cardinale non ha mai nascosto la sua ammirazione per Zlatan, definendolo una “leggenda e un leader nato”.