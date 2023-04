Pagelle Verona-Sassuolo 2-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Verona-Sassuolo 2-1, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Vittoria in rimonta per gli scaligeri, che conquistano tre punti preziosi al Bentegodi contro il Sassuolo. Ospiti avanti al 34′ con Harroui, servito da un ispirato Berardi, ma rimontati proprio nel finale. All’84’ Ceccherini pareggia sugli sviluppi di un calcio d’angolo e al 95′ Gaich sigla la rete del definitivo 2-1 approfittando di un errore clamoroso di Consigli.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò 6.5; Magnani 6, Hien 6, Tameze 5.5; Faraoni 6 (23′ st Kallon 6.5), Terracciano 5.5 (36′ st Gaich 7), Veloso 5 (1′ st Ngonge 6.5), Doig 5.5 (1′ st Ceccherini 6.5); Lasagna 6, Duda 6; Verdi 5.5 (16′ st Djuric 6.5).

A disposizione: Berardi, Perilli, Braaf, Dawidowicz, Abildgaard, Cabal, Coppola

Allenatore: Marco Zaffaroni 7

Sassuolo (4-3-3): Consigli 4; Toljan 5.5, Tressoldi 5, Erlic 6, Rogerio 5.5; Frattesi 6 (37′ st Thorstvedt sv), Lopez 5.5, Harroui 6.5 (23′ st Henrique 5.5); Berardi 6.5 (23′ st Defrel 6), Pinamonti 5 (42′ st Alvarez sv), Laurienté 6 (37′ st Bajrami sv).

A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ferrari, Obiang, Ceide, Romagna, Zortea

Allenatore: Alessio Dionisi 5.5

ARBITRO: Fourneau di Roma 1 6.

RETI: 34′ pt Harroui, 39′ st Ceccherini, 50′ st Gaich.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Veloso, Lasagna, Magnani (V), Laurienté, Tressoldi, Pinamonti, Lopez (S).

Angoli: 4-10.

Recupero: 0’pt, 5’st.