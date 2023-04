Highlights e gol Southampton-Manchester City 1-4: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 48

Il video con gli highlights e i gol di Southampton-Manchester City 1-4, match valido per la trentesima giornata di Premier League 2022/2023. Comoda vittoria per la squadra di Guardiola, che travolge il fanalino di coda della classifica e conquista tre punti importanti in ottica titolo. La doppietta di Haaland e le reti di Grealish e Alvarez permettono infatti ai citizens di portarsi a -5 dall’Arsenal capolista. Sempre più verso la retrocessione invece i Saints. Di seguito ecco le immagini salienti.