Highlights e gol Verona-Sassuolo 2-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 57

Il video dei gol e degli highlights di Verona-Sassuolo 2-1, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Clamoroso al Bentegodi, con i padroni di casa che ribaltano la situazione proprio nel finale, riaccendendo le speranze di salvezza. Gli ospiti aprono le danze al 34′ con Harroui, ma nella ripresa il Verona preme e a 6′ dalla fine trova il pari con Ceccherini. La partita però non è ancora finita e al 95′, all’ultimo minuto di recupero, Gaich approfitta di un errore di Consigli e segna il definitivo 2-1. Tre punti fondamentali in chiave salvezza per i ragazzi di Zaffaroni, che accorciano le distanze dal Verona e tornano a sperare. Mastica amaro invece il Sassuolo, che vede interrompersi la propria striscia di imbattibilità. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

