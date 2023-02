Pagelle Verona-Fiorentina 0-3: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Verona-Fiorentina, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Grande partenza dei ragazzi di Vincenzo Italiano che sbloccano la partita nel primo tempo con una bella azione di Ikonè che serve Barak, l’ex Verona punisce con il sinistro e trova il più classico dei gol dell’ex. Lasagna ha l’occasione per pareggiare, ma ci pensa Cabral a siglare la rete dello 0-2. L’Hellas prova a non mollare e nella ripresa ha qualche occasione per riaprire il match, una su tutte il palo di Gaich. Nel finale l’incredibile punizione di Biraghi da centrocampo fissa lo 0-3 definitivo.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

VERONA (3-4-2-1): Montipò 6; Magnani 5.5 (1’st Cabal 6), Hien 5.5, Dawidowicz 5; Faraoni 5.5 (36’st Zeefuik sv), Tameze 5.5, Duda 5.5, Doig 5 (1’st Braaf 6); Ngonge 5 (28’st Verdi sv), Lazovic 6; Lasagna 5 (17’st Gaich 6). In panchina: Berardi, Perilli, Depaoli, Coppola, F.Terracciano, Abilgaard, Kallon, Cissè, Joselito. Allenatore: Zaffaroni 5.

FIORENTINA (4-2-3-1): P.Terracciano 6.5; Dodo 6.5, Martinez Quarta 7, Igor 6.5, Terzic 6 (29’st Biraghi 7.5); Amrabat 6.5 (20’st Castrovilli 6), Mandragora 6.5; Ikoné 7 (29’st Saponara sv), Barak 7.5 (11’st Bonaventura 6), Gonzalez 6.5; Cabral 7 (20’st Jovic 5.5). In panchina: Sirigu, Cerofolini, Venuti, Ranieri, Milenkovic, Bianco, Duncan, Kouamé, Brekalo, Sottil. Allenatore: Italiano 7.

ARBITRO: La Penna di Roma 6.

RETI: 12’pt Barak, 38’pt Cabral, 44’st Biraghi.

NOTE: cielo coperto, campo in buone condizioni.

Ammoniti: Doig, Faraoni, Igor, Barak, Amrabat, Braaf,

Angoli 4-2.

Recupero 0′ pt, 5′ st.