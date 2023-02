Highlights e gol Verona-Fiorentina 0-3: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 46

Il video dei gol e degli highlights di Verona-Fiorentina, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Grande partenza dei ragazzi di Vincenzo Italiano che sbloccano la partita nel primo tempo con una bella azione di Ikonè che serve Barak, l’ex Verona punisce con il sinistro e trova il più classico dei gol dell’ex. Lasagna ha l’occasione per pareggiare, ma ci pensa Cabral a siglare la rete dello 0-2. L’Hellas prova a non mollare e nella ripresa ha qualche occasione per riaprire il match, una su tutte il palo di Gaich. Nel finale l’incredibile punizione di Biraghi da centrocampo fissa lo 0-3 definitivo.

