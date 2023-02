Lazio-Sampdoria, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Lazio-Sampdoria, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Stadio Olimpico pronto a ospitare lo scontro che mette di fronte i biancocelesti e i blucerchiati, in lotta per obiettivi certo diversi, ma entrambe alla ricerca della vittoria per zona Champions e corsa salvezza. Chi avrà la meglio? Si parte alle ore 20.45 di lunedì 27 febbraio.

Lazio-Sampdoria sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Alessandro Budel e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.