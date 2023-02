Ciclismo, Wout van Aert rinuncia a Strade Bianche: “Punto la Tirreno-Adriatiche”

Niente Strade Bianche per Wout van Aert, che si prende qualche giorno in più per recuperare dopo l’indisposizione accusata in ritiro alle Canarie. Un problema che “non è niente di grave, ma ha influito sulla mia preparazione”, spiega in un video diffuso dal team. Il 28enne belga della Jumbo-Visma ha deciso di prolungare gli allenamenti “in modo da essere nella migliore forma possibile per la Tirreno-Adriatico. Crediamo che non sia possibile presentarsi al meglio alla Strade Bianche. Voglio correre per vincere, ma al momento non è possibile”.