Sci alpino, Coppa del mondo: la classifica generale aggiornata dopo lo slalom di Adelboden

Si è concluso lo slalom maschile ad Adelboden, in Austria. Vince il norvegese Braathen con 70 centesimi di vantaggio sul connazionale McGrath. Chiude il podio il tedesco Strasser che precede l’italiano Vinatzer. L’azzurro non centra il podio per solo un centesimo chiudendo in 1:50.24, stesso tempo di Meillard. Gli altri italiani, Sala e Gross, chiudono in 15ª con lo stesso tempo. Razzoli 25° su 26 sciatori arrivati in fondo. In classifica generale Braathen sale in quarta posizione superando Kriechmayr e Feller. Scende Meillard che scala in 8ª piazza. Sala perde 8 posizioni e si trova in 32ª. Vinatzer trova i primi punti pesanti e si porta in 60ª

Qui la classifica generale dopo lo slalom di Adelboden

1. Odermatt 1046

2. Kilde 646

3. Kristoffersen 565

4. Braathen 465

5. Kriechmayr 432

6. Feller 406

7. Pinturault 401

8. Meillard 398

9. Crawford 317

10. Kranjec 290

24. Casse 128

32. Sala 91

43. Della Vite 80

47. Gross 70

60. Vinatzer 50

60. Paris 50

64. Innerhofer 49

68. Schieder 44

79. Marsaglia 35

82. Bosca 32

88. Kastlunger 26

95. De Aliprandini 23

97. Maurberger 20

100. Razzoli 19

102. Borsotti 18

113. Franzoni 14

117. Molteni 12

132. Zazzi 6