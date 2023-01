Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepaa 2023: Schmid trionfa nella Gundersen, Kostner 18°

Nella Gundersen di Otepaa, quarta tappa della Coppa del Mondo maschile di combinata nordica 2022/2023, Julian Schmid conquista la vittoria (la seconda in carriera) allo sprint finale. Nei 10 km a inseguimento del segmento di sci di fondo, il tedesco sale in cattedra e in volata ha la meglio sui due austriaci Johannes Lamparter e Franz-Josef Rehrl. Giù dal podio per un soffio il giapponese Ryota Tamamoto, davanti al norvegese Oftebro. Per quanto riguarda gli azzurri, sono in due a terminare in zona punti: il migliore è Aaron Kostner, 18°; Samuel Costa, invece, chiude 30°. Più indietro Raffaele Buzzi 34°, Alessandro Pittin 37° e Iacopo Bortolas 39°. Il leader della classifica generale rimane Riiber, assente in Estonia per un’infezione allo stomaco.