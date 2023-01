SuperLig 2022/2023, Icardi lancia il Galatasaray in fuga: l’Antalyaspor va ko 2-1

Il Galatasaray ha battuto 2-1 anche l’Antalyaspor nel match valevole per la ventesima giornata della SuperLig turca 2022/2023 ed è andato in fuga da solo al comando della classifica, con sette punti di vantaggio sul Fenerbahce. I giallorossi sono stati a sbloccare subito la partita con l’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi, ma qualche minuto dopo l’ex Milan Luiz Adriano ha agguantato il pareggio per gli avversari. Nella ripresa è stato l’autogol di Floranus a consegnare il successo al Galatasaray. Buone notizie anche per il Basaksehir, che si è imposto 3-1 in rimonta sul Kasimpasa con i gol Aleksic, Turuc e Szysz.