Highlights e gol Pro Patria-Padova 0-3, girone A Serie C 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 43

Gli highlights e i gol di Pro Patria-Padova, match valevole per la ventitreesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2022/2023, in cui la formazione ospite ha travolto i padroni di casa mediante il netto e perentorio punteggio di 3-0: decisivi i gol di Valentini, Jelenic e Redrezza. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.