Highlights e gol Salernitana-Napoli 0-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 190

Il video dei gol e degli highlights di Salernitana-Napoli, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Arechi di Salerno partita bloccata con gli ospiti che muovono la palla, ma la Salernitana prova a difendersi con ordine e rischiando poco. In una delle poche occasioni Osimhen fa gol ma è leggermente in fuorigioco quindi viene annullato. Al tramonto del primo tempo, all’ultima azione disponibile, i ragazzi di Luciano Spalletti sbloccano il risultato: cross dalla sinistra, lo raccoglie Di Lorenzo che con il destro fa 1-0. Ad inizio ripresa ci pensa Osimhen a chiudere di fatto i giochi. La Salernitana ha un’unica grande occasione, all’83’, quando Piatek da posizione favorevole prende il palo complice anche la grande parata di Meret. Il Napoli gira a cinquanta punti. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn, ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

