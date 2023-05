Napoli-Inter, Di Lorenzo fa esplodere il Maradona: fantastico mancino sotto l’incrocio (VIDEO)

di Redazione 14

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, fa esplodere il Diego Armando Maradona. Il terzino azzurro, infatti, si è reso protagonista di un fantastico gol realizzato a pochi minuti dal triplice fischio nel match contro l’Inter valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Qualche minuto dopo il pareggio firmato da Romelu Lukaku, Di Lorenzo ha raccolto palla a limite dell’area ed ha lasciato partire un meraviglioso sinistro a giro che si è insaccato sotto l’incrocio dei pali: nulla da fare per André Onana, che può soltanto osservare il pallone che si insacca in rete. Ecco il video del gol.