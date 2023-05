Pagelle Monza-Roma 1-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Monza-Roma, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Non va oltre il pareggio la squadra di Mourinho all’U-Power Stadium, dove la compagine brianzola si toglie un’altra bella soddisfazione all’interno di questa straordinaria stagione. Per i giallorossi, che erano passati in vantaggio grazie ad El Shaarawy, due punti persi in questa lottatissima corsa per i posti in Europa. Infatti il Monza trova il pareggio con Caldirola sugli sviluppi da calcio piazzato. Mourinho perde lo stesso esterno d’attacco per infortunio e anche Celik, espulso nel finale per doppia ammonizione. Due assenze pesanti in vista della sfida contro l’Inter.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 5; Izzo 6, Marì 6, Caldirola 7.5 (41′ st Marlon sv); Ciurria 6.5, Pessina 6, Rovella 7 (20′ st Machin 6), Carlos Augusto 6; Colpani 6 (1′ st Birindelli 6), Caprari 5.5 (20′ st Valoti sv); Mota 6 (41′ st Gytkjaer sv).

In panchina: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Antov, Barberis, Carboni, Sensi, Ranocchia, D’Alessandro, Vignato. Allenatore: Palladino 6.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6, Cristante 6, Ibanez 6; Celik 5.5, Bove 6.5 (39′ st Tahirovic sv), Pellegrini 5.5, Zalewski 5.5 (16′ st Spinazzola 6); Solbakken 4.5 (16′ st Camara 6), El Shaarawy 7 (23′ st Volpato 6); Abraham 6. In panchina: Boer, Svilar, Karsdorp, Smalling, Llorente, Keramitsis, Wijnaldum, Belotti, Dybala. Allenatore: Mourinho 6.

RETI: 24′ pt El Shaarawy, 39′ pt Caldirola.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 50′ st Celik espulso per doppia ammonizione. Ammoniti: Mourinho, Palladino, Ciurria, Cristante, Pellegrini, Izzo, Pessina. Angoli: 4-2. Recupero: 1′, 6′.