Milan-Cremonese 1-1, Mauro Suma: “Le nostre partite iniziano sempre con una doccia fredda” (VIDEO)

di Antonio Sepe 3

La reazione di Mauro Suma al pareggio tra Milan e Cremonese nel match valido per la 33^ giornata di Serie A 2022/2023. Il noto telecronista rossonero non ha ovviamente gradito l’1-1 di San Siro, con la squadra di Pioli fermata dalla penultima della classe. Particolarmente amareggiato soprattutto per la rete annullata a Saelemaekers: “Nulla da dire sul fuorigioco oggettivo, ma tutte le nostre partite iniziano sempre così: con una doccia fredda“. Ecco il video della reazione del giornalista.