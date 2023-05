Highlights e gol Monza-Roma 1-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol di Monza-Roma, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I giallorossi passano in vantaggio con una rete un po’ casuale da parte di El Shaarawy su un errore nella costruzione da parte della retroguaria di Palladino. Poi Caldirola segna il suo secondo gol stagionale e pareggi i conti. Non va oltre il punto conquistato la squadra di Mourinho.

