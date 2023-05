Playoff Serie C 2022/23: Gubbio concreto e vittorioso, il Pontedera abbandona il sogno

Il Gubbio pareggio sul finale contro il Pontedera e conquista il passaggio alla fase nazionale dei Playoff. Ospiti che abbandonano il sogno, nonostante la buona prestazione.

Buon primo tempo da parte dei rossoblù che, si ritrovano in svantaggio già al 12esimo minuto di gioco per un rigore trasformato da Nicastro. Una prima frazione molto fisica e caratterizzata da tante interruzioni e cartellini gialli, diverse le punizioni in favore del Gubbio che però non ha saputo concretizzare. Grande l’occasione al 38esimo con Di Stefano che, tentando una rovesciata, costringe Siano a mandare in angolo con una parata all’incrocio dei pali. La ripresa si pone in salita per la formazione toscana, Peli effettua un nuovo fallo sanzionabile, doppio giallo ed espulsione, ospiti che affrontano la seconda frazione in dieci. Diverse le chance per i padroni di casa, ci prova prima Spina con un colpo di testa, poi Vazquez ancora spizzando. A cambiare l’equilibrio e la sorte del match è il neo entrato Semeraro, decisivo nell’area piccola all’87esimo. Termina 1-1 al Pietro Barbetti.