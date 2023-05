Formazioni ufficiali Bologna-Roma, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Bologna-Roma, sfida valida per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Giallorossi costretti a far fronte a tante assenze, tra cui Rui Patricio e Dybala neppure convocati. Il Bologna invece ritrova Arnautovic e proverà a mettere in difficoltà gli avversari, stanchi per il recente impegno in Europa League e magari già con la testa alla semifinale di ritorno. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di domenica 14 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-ROMA

BOLOGNA: Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Sosa, Cambiaso; Ferguson, Schouten, Dominguez; Orsolini, Arnautovic, Barrow.

ROMA: Svilar; Celik Cristante Ibanez; Missori Camara Tahirovich Zalewski; Wijnaldum Solbakken; Belotti.