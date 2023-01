Pagelle Lazio-Milan 4-0: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, i voti e il tabellino di Lazio-Milan 4-0, match della diciannovesima giornata di Serie A. Si chiude con un poker subito il girone di andata per i rossoneri. Al 4′ il vantaggio: sul cross messo dentro da Zaccagni, Luis Alberto offre un velo per l’inserimento di Milinkovic-Savic che realizza un rigore in movimento. Il Milan non reagisce. E la Lazio punge di nuovo. La firma è di Mattia Zaccagni che si fa trovare pronto sul tap in dopo il palo di Marusic al 36′. Il montenegrino a destra è la mossa vincente di Sarri. L’esterno annulla Leao e spinge anche bene sulla sua corsia. Il Milan chiude sotto di due gol all’intervallo per la seconda volta di fila. Nella ripresa Pioli si gioca le carte De Ketelaere, Giroud e Origi. Ma la situazione non cambia. Anzi. Al 65′ Felipe Anderson serve la palla in mezzo per Pedro, che viene falciato da Kalulu. Per Di Bello è rigore e Luis Alberto dagli undici metri non sbaglia. Al 75′ arriva anche il poker: Luis Alberto innesca Felipe Anderson che da due passi non sbaglia. A quasi una settimana dalla sconfitta nel derby di Supercoppa, la squadra di Pioli vede la crisi sempre più nitida. Sono 38 i punti, mentre il Napoli è in fuga a +12, e con la Lazio a una sola lunghezza al terzo posto insieme a Inter e Roma.

CLASSIFICA ANDATA A CONFRONTO

HIGHLIGHTS

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 7 (33′ st Lazzari sv), Casale 7, Romagnoli 7, Hysaj 6.5; Milinkovic-Savic 7.5 (38′ st Basic sv), Cataldi 7 (42′ st Marcos Antonio sv), Luis Alberto 7.5; Pedro 7 (33′ st Romero sv), Felipe Anderson 8, Zaccagni 8.

In panchina: Adamonis, Maximiano, Fares, Patric, Radu, Bertini, Vecino, Cancellieri.

Allenatore: Sarri 7.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu 4.5; Calabria 5.5, Kalulu 4, Tomori 5 (24′ pt Kjaer 5), Dest 5; Bennacer 5, Tonali 5.5; Messias 5 (13′ st Saelemaekers 5.5), Diaz 5 (14′ st De Ketelaere 5.5), Leao 5 (34′ st Rebic sv); Giroud 4.5 (13′ st Origi 5).

In panchina: Mirante, Vasquez, Bozzolan, Gabbia, Thiaw, Adli, Krunic, Pobega, Vranckx,.

Allenatore: Pioli 5.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi 6.

RETI: 4′ pt Milinkovic-Savic, 38′ pt Zaccagni, 22′ st Luis Alberto (rig.), 30′ st Felipe Anderson.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Bennacer, Milinkovic-Savic, Kjaer. Angoli: 3-4. Recupero: 2′ pt; 3′ st.