Serie A 2022/2023, la classifica del girone andata a confronto dopo 19 giornate: Lazio a +6

La classifica del girone di andata a confronto con la scorsa stagione. Si chiude la prima fase del campionato e il Napoli ha chiuso in bellezza con 50 punti, ben 11 in più dello scorso campionato. Giù l’Inter che è in ritardo di 9 lunghezze rispetto al campionato d’esordio in nerazzurro di Inzaghi. Cinque punti in più invece per la Roma, sei per la Lazio, vola l’Udinese a +8. La Juventus, penalizzata di 15 punti, è a quota 23. Male Sassuolo (-7), Verona (-12) e Sampdoria (-11).

Le classifiche a confronto

Napoli 50 (+11)

Milan 38 (-4)

Lazio 37 (+6)

Inter 37 (-9)

Roma 37 (+5)

Atalanta 35 (-3)

Udinese 28 (+8)

Torino 26 (+1)

Empoli 25 (-2)

Juventus 23*(-11)

Fiorentina 23 (-9)

Bologna 23 (-4)

Monza 22

Lecce 20

Spezia 18 (+2)

Salernitana 18 (+10)

Sassuolo 17 (-7)

Hellas Verona 12 (-12)

Sampdoria 9 (-11)

Cremonese 8

*penalizzazione di 15 punti