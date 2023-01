Formazioni ufficiali Real Madrid-Real Sociedad, Liga 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Real Sociedad, match valido per la 19esima giornata della Liga 2022/2023. Nel match disputatosi a Madrid nella scorsa stagione, la squadra di Ancelotti si è imposta per 4-1 grazie ai gol di Camavinga, Modirc, Benzema e Asensio. In generale i padroni di casa hanno trionfato per 13 volte negli ultimi 20 scontri diretti, con 3 pareggi e 4 vittorie della Real Sociedad. Gli ospiti sono terzi in classifica a quota 38, mentre il Real Madrid di punti ne ha 3 in più, ed è secondo a quota 41. Il calcio d’inizio è fissato per domenica 29 gennaio alle ore 21:00, di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali

Real Madrid: in attesa

Real Sociedad: in attesa