Highlights e gol Lazio-Fiorentina 1-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 47

Il video dei gol e degli highlights di Lazio-Fiorentina, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I biancocelesti sbloccano la partita dopo pochi minuti con la prima rete in biancoceleste di Casale che, sugli sviluppi di calcio d’angolo, trovano la rete dell’1-0. La Fiorentina ci mette un po’ a carburare, rischia anche il gol dello 0-2 ma nella ripresa ci pensa Nico Gonzalez con una magia a pareggiare i conti. La partita si stappa, occasioni da una parte e dall’altra, alla fine è un punto per uno.

