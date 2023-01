Highlights e gol Juventus-Udinese 1-0: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Juventus-Udinese, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. All’Allianz Stadium partita senza grossi sussulti con l’Udinese che si difende con ordine e rischia poco, se non su qualche discesa di Kostic. Nella ripresa la Juventus si allunga e gli ospiti ne provano ad approfittarne in contropiede ma sbagliano la scelta. A decidere la partita ci pensa una grandissima giocata di Federico Chiesa che trova Danilo che, a porta vuota, non può sbagliare: ottavo successo di fila e anche senza subire gol.

